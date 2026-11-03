SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Bellevue-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Bellevue-Anteile bei 20.50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Bellevue-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.878 Bellevue-Aktien. Die gehaltenen Bellevue-Aktien wären am 02.11.2026 32.59 CHF wert, da der Schlussstand 6.68 CHF betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 67.41 Prozent verringert.

Am Markt war Bellevue jüngst 88.50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch