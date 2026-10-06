Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bellevue-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Bellevue-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bellevue-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19.68 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 508.130 Bellevue-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’536.59 CHF, da sich der Wert eines Bellevue-Papiers am 05.10.2026 auf 6.96 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64.63 Prozent verringert.
Bellevue wurde jüngst mit einem Börsenwert von 92.91 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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