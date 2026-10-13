Bellevue Aktie 2842210 / CH0028422100
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Titel Bellevue-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bellevue von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bellevue-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Bellevue-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Bellevue-Papier bei 39.50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Bellevue-Aktie investiert hat, hat nun 2.532 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17.37 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 12.10.2026 auf 6.86 CHF belief. Damit wäre die Investition 82.63 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Bellevue belief sich jüngst auf 91.21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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