Bell Aktie 31596632 / CH0315966322
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurde das Bell-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bell-Aktie betrug an diesem Tag 242.50 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 41.237 Bell-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’855.67 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 28.09.2026 auf 239.00 CHF belief. Mit einer Performance von -1.44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Bell eine Marktkapitalisierung von 1.48 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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