|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable Bell-Investition?
|
10.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Bell eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Das Bell-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 302.00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 33.113 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’493.38 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 09.11.2026 auf 256.50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 15.07 Prozent gleich.
Insgesamt war Bell zuletzt 1.62 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bell AG
|
10:02
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
13.10.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
06.10.26
|SPI-Wert Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bell von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|SPI-Papier Bell-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bell-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Bell AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.