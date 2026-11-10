SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet

Das Bell-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 302.00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Bell-Aktie investierten, hätten nun 33.113 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’493.38 CHF, da sich der Wert einer Bell-Aktie am 09.11.2026 auf 256.50 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 15.07 Prozent gleich.

Insgesamt war Bell zuletzt 1.62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch