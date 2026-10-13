Bell Aktie 31596632 / CH0315966322
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bell von vor 5 Jahren gekostet
Anleger, die vor Jahren in Bell-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde die Bell-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 296.50 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Bell-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.373 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 811.13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 240.50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18.89 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Bell einen Börsenwert von 1.51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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