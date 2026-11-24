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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel Bell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bell von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Bell-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurde das Bell-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Bell-Papier bei 226.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.415 Bell-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’165.56 CHF, da sich der Wert eines Bell-Papiers am 23.11.2026 auf 264.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16.56 Prozent erhöht.
Bell erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.68 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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