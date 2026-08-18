SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren BELIMO-Anteile an diesem Tag 892.50 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die BELIMO-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.120 BELIMO-Aktien. Die gehaltenen BELIMO-Papiere wären am 17.08.2026 946.22 CHF wert, da der Schlussstand 844.50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 5.38 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 10.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch