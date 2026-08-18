BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrative BELIMO-Anlage?
|
18.08.2026 10:02:13
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen BELIMO-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren BELIMO-Anteile an diesem Tag 892.50 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die BELIMO-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.120 BELIMO-Aktien. Die gehaltenen BELIMO-Papiere wären am 17.08.2026 946.22 CHF wert, da der Schlussstand 844.50 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 5.38 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete BELIMO eine Marktkapitalisierung von 10.41 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu BELIMO Holding AG
|
10:02
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte ein BELIMO-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BELIMO-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: Am Mittag Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
21.07.26
|SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BELIMO von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Handel in Zürich: SPI fällt am Montagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu BELIMO Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.