BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BELIMO von vor 5 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit BELIMO-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 490.50 CHF. Bei einem BELIMO-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.039 BELIMO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen BELIMO-Anteile wären am 28.09.2026 1’644.24 CHF wert, da der Schlussstand 806.50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 64.42 Prozent mehr wert.
Insgesamt war BELIMO zuletzt 10.02 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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