BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BELIMO-Investment von vor 10 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen BELIMO-Anteile an diesem Tag bei 160.75 CHF. Wer vor 10 Jahren 10’000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hat, hat nun 62.208 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 50’326.59 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 809.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 403.27 Prozent zugenommen.
Insgesamt war BELIMO zuletzt 9.95 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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