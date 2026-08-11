BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel hätte eine Investition in BELIMO von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in BELIMO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die BELIMO-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der BELIMO-Anteile betrug an diesem Tag 168.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.595 BELIMO-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 501.19 CHF, da sich der Wert eines BELIMO-Papiers am 10.08.2026 auf 842.00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 501.19 CHF, was einer positiven Performance von 401.19 Prozent entspricht.
BELIMO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.43 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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