BELIMO Aktie 110109816 / CH1101098163
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen BELIMO-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 20.10.2023 wurde die BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das BELIMO-Papier an diesem Tag bei 383.40 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die BELIMO-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.608 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der BELIMO-Aktie auf 755.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’969.22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 96.92 Prozent.
Zuletzt ergab sich für BELIMO eine Börsenbewertung in Höhe von 9.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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