SPI-Titel BELIMO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BELIMO von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 22.09.2023 wurde die BELIMO-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 426.20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.235 BELIMO-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 810.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 190.17 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 90.17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BELIMO belief sich zuletzt auf 9.74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch