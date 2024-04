SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BB Biotech von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 81.50 CHF wert. Bei einem BB Biotech-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122.699 BB Biotech-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen BB Biotech-Aktien wären am 12.04.2024 5’239.26 CHF wert, da der Schlussstand 42.70 CHF betrug. Mit einer Performance von -47.61 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BB Biotech bezifferte sich zuletzt auf 2.34 Mrd. CHF. BB Biotech-Anteile wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Das BB Biotech-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch