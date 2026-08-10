BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992
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10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Verlust hätte ein BB Biotech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen BB Biotech-Investment verlieren können.
Am 10.08.2021 wurden BB Biotech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 90.95 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die BB Biotech-Aktie investiert hat, hat nun 10.995 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 572.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52.10 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42.72 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete BB Biotech eine Marktkapitalisierung von 2.87 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wagte die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Ein BB Biotech-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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