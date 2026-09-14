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BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992

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Rentable BB Biotech-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in BB Biotech eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

BB Biotech
52.67 CHF 1.49%
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Heute vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 48.85 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.047 BB Biotech-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 52.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107.47 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.47 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von BB Biotech betrug jüngst 2.89 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 fand der erste Handelstag der BB Biotech-Aktie an der Börse SWX statt. Ein BB Biotech-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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