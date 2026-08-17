BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 48.85 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 204.708 BB Biotech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 53.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’870.01 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.70 Prozent gesteigert.
BB Biotech wurde am Markt mit 2.92 Mrd. CHF bewertet. Am 11.12.1997 wurden BB Biotech-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines BB Biotech-Anteils lag damals bei 27.87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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