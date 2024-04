SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das BB Biotech-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32.02 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.123 BB Biotech-Aktien. Die gehaltenen BB Biotech-Anteile wären am 28.03.2024 142.25 CHF wert, da der Schlussstand 45.55 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 42.25 Prozent gesteigert.

BB Biotech wurde am Markt mit 2.50 Mrd. CHF bewertet. Das BB Biotech-Papier wurde am 11.12.1997 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines BB Biotech-Papiers auf 27.87 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch