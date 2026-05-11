BB Biotech Aktie 3838999 / CH0038389992
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11.05.2026 10:02:46
SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BB Biotech-Investment von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in BB Biotech-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der BB Biotech-Aktie statt. Zum Handelsende stand die BB Biotech-Aktie an diesem Tag bei 45.60 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 2.193 BB Biotech-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98.14 CHF, da sich der Wert eines BB Biotech-Anteils am 08.05.2026 auf 44.75 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.86 Prozent verringert.
Der Börsenwert von BB Biotech belief sich jüngst auf 2.47 Mrd. CHF. Am 11.12.1997 wagte die BB Biotech-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der BB Biotech-Aktie lag beim Börsengang bei 27.87 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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