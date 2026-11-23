Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit BB Biotech-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren BB Biotech-Anteile an diesem Tag 39.20 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BB Biotech-Aktie investiert, befänden sich nun 25.510 BB Biotech-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 1’341.84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52.60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34.18 Prozent angezogen.

Am Markt war BB Biotech jüngst 2.90 Mrd. CHF wert. Das Börsendebüt der BB Biotech-Papiere fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des BB Biotech-Papiers lag damals bei 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch