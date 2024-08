SPI-Titel BB Biotech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BB Biotech von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der BB Biotech-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 33.06 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die BB Biotech-Aktie investierten, hätten nun 302.480 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 16.08.2024 auf 40.15 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’144.59 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 21.45 Prozent.

BB Biotech wurde am Markt mit 2.20 Mrd. CHF bewertet. Die Erstnotiz der BB Biotech-Aktie fand am 11.12.1997 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die BB Biotech-Aktie bei 27.87 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch