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|Profitable Basler Kantonalbank Partizipsch-Investition?
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12.11.2026 10:02:04
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65.45 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie investierten, hätten nun 1.528 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 108.60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165.93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.93 Prozent gesteigert.
Am Markt war Basler Kantonalbank Partizipsch jüngst 548.13 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Basler Kantonalbank Partizipsch. am 12.11.2026
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