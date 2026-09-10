SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 61.60 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.623 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157.47 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiers am 09.09.2026 auf 97.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 57.47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Basler Kantonalbank Partizipsch belief sich zuletzt auf 506.21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch