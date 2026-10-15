Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 68.00 CHF wert. Bei einem Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147.059 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’147.06 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 14.10.2026 auf 103.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 51.47 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Basler Kantonalbank Partizipsch eine Börsenbewertung in Höhe von 526.12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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