Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien verdienen können.
Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile 64.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier investiert hätte, befänden sich nun 156.250 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 98.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’328.13 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 53.28 Prozent vermehrt.
Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 492.42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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