Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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17.09.2026 10:02:07
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basler Kantonalbank Partizipsch von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment verdienen können.
Am 17.09.2016 wurden Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65.20 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.337 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (98.40 CHF), wäre die Investition nun 1’509.20 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.92 Prozent angewachsen.
Basler Kantonalbank Partizipsch erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 503.98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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