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29.10.2026 10:02:11
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 64.20 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15.576 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 103.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’610.59 CHF wert. Damit wäre die Investition 61.06 Prozent mehr wert.
Basler Kantonalbank Partizipsch wurde jüngst mit einem Börsenwert von 526.74 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Analysen zu Basler Kantonalbank Partizipsch.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Basler Kantonalbank Partizipsch. am 29.10.2026
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