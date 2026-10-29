SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 64.20 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15.576 Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie auf 103.40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’610.59 CHF wert. Damit wäre die Investition 61.06 Prozent mehr wert.

Basler Kantonalbank Partizipsch wurde jüngst mit einem Börsenwert von 526.74 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch