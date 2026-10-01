Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Titel Basler Kantonalbank Partizipsch-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basler Kantonalbank Partizipsch-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Basler Kantonalbank Partizipsch eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Basler Kantonalbank Partizipsch-Papier bei 65.40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.529 Basler Kantonalbank Partizipsch-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 156.27 CHF, da sich der Wert eines Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteils am 30.09.2026 auf 102.20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 56.27 Prozent.
Alle Basler Kantonalbank Partizipsch-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 501.80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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