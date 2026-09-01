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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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Rentable Basilea Pharmaceutica-Investition? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Basilea Pharmaceutica
62.71 CHF -1.21%
Kaufen Verkaufen

Das Basilea Pharmaceutica-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag bei 68.95 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 145.033 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 63.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’209.57 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 7.90 Prozent verkleinert.

Basilea Pharmaceutica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 800.00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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