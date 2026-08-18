Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Basilea Pharmaceutica-Investment?
|
18.08.2026 10:02:13
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Basilea Pharmaceutica-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47.15 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hat, hat nun 2.121 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 114.95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54.20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.95 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 658.05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen schliessen uneins
Der heimische Markt pendelt um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex präsentiert sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.