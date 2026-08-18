SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Basilea Pharmaceutica-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47.15 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert hat, hat nun 2.121 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 114.95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 54.20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.95 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 658.05 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch