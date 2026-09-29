SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Basilea Pharmaceutica-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 77.25 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Basilea Pharmaceutica-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.294 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 88.41 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 28.09.2026 auf 68.30 CHF belief. Damit wäre die Investition 11.59 Prozent weniger wert.

Am Markt war Basilea Pharmaceutica jüngst 852.41 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch