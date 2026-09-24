SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie an diesem Tag bei 920.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 1.087 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’266.30 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 23.09.2026 auf 1’165.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26.63 Prozent erhöht.

Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 665.49 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch