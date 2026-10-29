SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile letztlich bei 886.00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.113 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (1’195.00 CHF), wäre das Investment nun 134.88 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34.88 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 675.31 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch