SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 910.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 10.989 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 1’075.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’813.19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.13 Prozent gesteigert.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 610.98 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch