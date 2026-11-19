Heute vor 1 Jahr wurde die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 940.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.106 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 1’295.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 137.77 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 37.77 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) zuletzt 735.68 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch