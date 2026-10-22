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22.10.2026 10:02:03
SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) gewesen.
Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 930.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10.753 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 1’230.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’225.81 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 32.26 Prozent.
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 698.52 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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