Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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|Lukratives Barry Callebaut-Investment?
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Barry Callebaut-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 13.10.2025 wurde die Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Barry Callebaut-Anteile betrug an diesem Tag 1’161.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 8.613 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’949.18 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 12.10.2026 auf 1’039.00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 10.51 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Barry Callebaut eine Börsenbewertung in Höhe von 5.82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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