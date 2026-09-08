SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barry Callebaut von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Barry Callebaut-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Barry Callebaut-Anteile an diesem Tag 1’254.20 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.080 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers auf 1’062.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.68 CHF wert. Mit einer Performance von -15.32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 5.96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch