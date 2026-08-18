Barry Callebaut Aktie 900296 / CH0009002962
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Barry Callebaut-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Barry Callebaut-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 930.00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.108 Barry Callebaut-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120.43 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 17.08.2026 auf 1’120.00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 20.43 Prozent gleich.
Alle Barry Callebaut-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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