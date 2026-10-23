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|Banque Cantonale du Jura SA-Investment im Blick
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23.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.00 CHF wert. Bei einem Banque Cantonale du Jura SA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.961 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 77.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151.96 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 51.96 Prozent.
Banque Cantonale du Jura SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 234.73 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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