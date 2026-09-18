SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16.129 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Banque Cantonale du Jura SA-Aktien wären am 17.09.2026 1’185.48 CHF wert, da der Schlussstand 73.50 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 18.55 Prozent.

Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 218.68 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch