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|Profitable Banque Cantonale du Jura SA-Investition?
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27.11.2026 10:02:31
SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 50.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 198.020 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2026 15’247.52 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77.00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 52.48 Prozent.
Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 227.77 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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