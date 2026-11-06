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|Banque Cantonale du Jura SA-Investment
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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie Anlegern gebracht.
Am 06.11.2016 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie letztlich bei 52.25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 191.388 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’928.23 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Anteils am 05.11.2026 auf 78.00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 49.28 Prozent.
Insgesamt war Banque Cantonale du Jura SA zuletzt 231.97 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Banque Cantonale du Jura am 06.11.2026
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