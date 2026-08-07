SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 51.50 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19.417 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’553.40 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale du Jura SA-Anteils am 06.08.2026 auf 80.00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55.34 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Banque Cantonale du Jura SA einen Börsenwert von 239.29 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch