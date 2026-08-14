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Banque Cantonale de Geneve Aktie 148589935 / CH1485899350

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Profitabler Banque Cantonale de Geneve-Einstieg? 14.08.2026 10:02:28

SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banque Cantonale de Geneve-Investment verdienen können.

Banque Cantonale de Geneve
31.43 CHF 1.99%
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Am 14.08.2021 wurde das Banque Cantonale de Geneve-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17.10 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investierten, hätten nun 58.480 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’830.41 CHF, da sich der Wert eines Banque Cantonale de Geneve-Papiers am 13.08.2026 auf 31.30 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +83.04 Prozent.

Der Marktwert von Banque Cantonale de Geneve betrug jüngst 2.22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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