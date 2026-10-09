Banque Cantonale de Geneve Aktie 148589935 / CH1485899350
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Banque Cantonale de Geneve-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 5 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16.40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 6.098 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 33.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203.66 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +103.66 Prozent.
Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2.38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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