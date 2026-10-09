SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banque Cantonale de Geneve-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16.40 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert, befänden sich nun 6.098 Banque Cantonale de Geneve-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale de Geneve-Papiers auf 33.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 203.66 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +103.66 Prozent.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2.38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch