SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 06.11.2021 wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Banque Cantonale de Geneve-Aktie bei 16.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 59.524 Banque Cantonale de Geneve-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 37.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’202.38 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 120.24 Prozent gleich.

Der Marktwert von Banque Cantonale de Geneve betrug jüngst 2.58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch