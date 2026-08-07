SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 3 Jahren eingebracht

Die Banque Cantonale de Geneve-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.444 Banque Cantonale de Geneve-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 142.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 32.10 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 42.67 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale de Geneve bezifferte sich zuletzt auf 2.32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch