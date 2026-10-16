SPI-Titel Banque Cantonale de Geneve-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale de Geneve von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Banque Cantonale de Geneve-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Banque Cantonale de Geneve-Aktie letztlich bei 14.58 CHF. Wer vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Banque Cantonale de Geneve-Aktie investiert hat, hat nun 68.611 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 34.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’332.76 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133.28 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Banque Cantonale de Geneve belief sich zuletzt auf 2.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch