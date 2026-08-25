Bajaj Mobility Aktie 41860974 / AT0000KTMI02
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|Rentabler Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Einstieg?
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Titel Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.14 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.834 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.08.2026 177.95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30.50 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 77.95 Prozent vermehrt.
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.04 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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